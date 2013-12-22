رقابة مالية وإدارية على مدارس «الإخوان» فى 10 محافظات

أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم فرض الرقابة على المدارس التابعة لتنظيم الإخوان فى 10 محافظات، هى: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والفيوم والشرقية وأسيوط وبنى سويف وسوهاج والغربية، وذلك من خلال تعيين موجه مالى وآخر إدارى لكل مدرسة، وذلك لمتابعة إصلاح المخالفات التى رصدتها الوزارة فى هذه المدارس.

وقال الوزير، فى تصريحات، الاحد ، إنه أعطى تلك المدارس مهلة محددة لإزالة المخالفات، وستنتهى مهلة الإنذار الثانى الذى وجهته الوزارة لها فى ٣٠ ديسمبر الجارى، ليصبح بعدها من حق الوزارة إحالة تلك المدارس للتوجيه المالى والإدارى.

وأضاف أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل سترسل تقريرها النهائى بقائمة المدارس التابعة لـ«الإخوان»، وستتخذ الوزارة عقب ذلك مباشرة الإجراءات القانونية تجاهها.

وتابع أنه كلف لجنة لفحص تراخيص المدارس المشتبه فى تبعيتها للتنظيم للكشف عن ملاكها الحقيقيين، وذلك استعدادا لبدء تنفيذ الحكم القضائى بوضع هذه المدارس تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارته، وذلك بعد وصول معلومات تفيد بيع عدد من قيادات التنظيم مدارسهم لآخرين.

وفى شأن آخر، قال الوزير إنه سيعيد الفترة المقبلة هيكلة الديوان العام، وسيكون على رأس عملية الهيكلة تحويل إدارة الأمن بالوزارة من إدارة عامة لإدارة مركزية.