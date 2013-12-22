رئيس جامعة الأزهر يعلن تحويل 350 طالبا وطالبة إلى مجالس تأديب

كشف رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد عن تحويل الجامعة حتى الآن لنحو 350 طالبا وطالبة إلى مجالس تأديب منذ بدء الأحداث التي شهدتها الجامعة مؤخرًا وأن بعضهم تم حرمانه من الدراسة لمدة عامين.

> وأكد العبد، في تصريح له اليوم ” الأحد”، استمرار امتحانات الدراسات العليا ببعض الكليات رغم محاولة بعض طلاب وطالبات المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين تعطيلها .. مشيرًا إلى أن امتحانات نصف العام ستعقد في موعدها المقرر .

> ولفت رئيس جامعة الأزهر إلى أن قرار رئاسة الجامعة الاستعانة بالشرطة جاء لتأمين الامتحانات وحياة الطلاب المصريين على الدراسة والأساتذة، مشددًا على استعداد الجامعة الكامل لتأمين الامتحانات .

> وأشاد رئيس جامعة الأزهر بقرار رئيس مجلس الوزراء بتوفير دعم مادي إضافي للجامعة للقيام بأعمال تأمين الامتحانات واستكمال منشآتها.