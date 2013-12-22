مدافع خيتافي: غاب ميسي ونيمار لكن بيدرو كان حاضرا

خيتافي (مدريد)، (إفي): أشاد مدافع فريق خيتافي، ليساندرو لوبيز الذي هز شباك برشلونة الإسباني الليلة، بأداء مهاجم الفريق الكتالوني بدرو رودريجيز الذي سجل "هاتريك"، موضحا أنه رغم غياب ليونيل ميسي ونيمار إلا أن بدرو كان حاضرا.

وقلب بيدرو نتيجة اللقاء من التأخر بهدفين إلى فوز 5-2 ليؤمن برشلونة صدارة الليجا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد.

وقال لوبيز "اعتقد ان الشوط الاول انقسم لشطرين، الأول قدمنا فيه انطلاقة رائعة، بعدها افتقدنا للتركيز وهم يمتلكون لاعبين رائعين، غاب ميسي ونيمار، لكن حضر بدرو".

وأكد اللاعب الأرجنتيني أن فريقه كان يعلم بأنه لا يوجد هامش للخطأ أمام فرق مثل برشلونة، لهذا أشار إلى أن العشر دقائق التي سجل خلالها بيدرو هاتريك، كانت حاسمة لهزيمة خيتافي.

وأضاف "اعتقد أن فريقي تحسر على المباراة بعدما هربت منه، ليس من السهل تسجيل هدفين في مرمى برشلونة. علينا تصحيح تلك الأخطاء في المستقبل".

وعن هدفه بالرأس في مرمى خوسيه بينتو حارس البرسا "كما أقول دائما، التوفيق يقف إلى جانبي لتسجيل الأهداف رغم كوني مدافع. سجلت 22 هدفا في مشواري القصير، لكن الهدف لم يكن مفيدا للخروج بنتيجة ايجابية امام فريق كبير مثل برشلونة. ننهي اليوم ونحن حزينون".

وبهزيمته تجمد رصيد خيتافي عند 23 نقطة في الترتيب الثامن بجدول الليجا.