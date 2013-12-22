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مستثمر سعودى: أزمتا "عمر أفندى" و"طنطا للكتان" فى طريقهما إلى الحل

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مستثمر سعودى: أزمتا "عمر أفندى" و"طنطا للكتان" فى طريقهما إلى الحل مستثمر سعودى: أزمتا "عمر أفندى" و"طنطا للكتان" فى طريقهما إلى الحل

قال سلطان الدويش نائب رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال، إن أزمة شركتى "عمر أفندى" و"طنطا للكتان" فى طريقهما إلى الحل سواء بالتفاوض أو بطرق أخرى، مضيفا أن أزمة عمر أفندى بها العديد من الشركاء منهم بنوك مصرية والبنك الدولى، ومشددا على أنه فى المرحلة الجديدة كل شىء سيحل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الأحد، بمقر الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، أن رجال أعمال سعوديين أرسلوا إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور اقتراحات لتحسين مناخ الاستثمار منها قوانين حوافز الاستثمار واستيعاب الآثار المترتبة على القوانين بأثر رجعى ووعد الرئيس المؤقت بدوره بأن تعدل هذه القوانين، مضيفا أن هذه الاقتراحات هى محل دراسة الآن من قبل المصرية.

وأشار الدويش إلى أنه إذا كانت الحكومة واعية لدورها جيدا، فإن المستثمرين السعوديين سوف يقومون باستثمارات كبيرة فى ، وموضحا أن الفرص الاستثمارية فى مصر تزيد قيمتها عن 100 مليار جنيه.

وأوضح أن الاستثمارات السعودية الحالية تصل قيمتها إلى 2ر7 مليار دولار وهى تحتل المركز الأول فى الاستثمارات العربية بمصر، مضيفا أن كل السعوديين يؤمنون باستقرار مصر خلال النصف الثانى من العام 2014 وعودة الاستقرار إليها.

وقال الدويش إن مصر قبل 3 سنوات كانت تتصدر الدول فى أفضل الدول بالنسبة للمستثمرين السعوديين من حيث مناخ الاستثمار، وذلك بحسب الدراسات التى أجرتها العديد من جهات السعودية والمصرية والدولية.

من جانبه، قال أحمد صبرى الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال إن السعودية ترغب فى إنشاء منطقة صناعية سعودية مصرية، وتنتظر الفرص التى ستتاح أمامها.

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مصر 365

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