خارجية لبنان: سفارة مصر ببيروت تجاوبت مع طلب نقل اللبنانيين من جوبا

أعلن وزير الخارجية اللبنانى عدنان منصور، أن وزارته كانت قد أجرت اتصالات بالسفارة المصرية فى بيروت، بهدف المساهمة فى إمكان نقل اللبنانيين الذين يودون مغادرة عاصمة جنوب السودان جوبا، وقد أبدى السفير المصرى أشرف حمدى كل التجاوب مع هذا الطلب.

وأوضح منصور أن العدد الأكبر من اللبنانيين المقيمين فى جنوب السودان قد غادروا جوبا، وقد وصل حوالى 45 لبنانيًا إلى مطار بيروت الليلة الماضية على متن الطيران المصرى، و60 آخرين سيصلون غدًا الاثنين على متن الطيران المصرى أيضًا".

وقال عدنان منصور فى تصريح صحفى اليوم الأحد إن هذا الأمر تم نتيجة اتصالات أجراها "منصور" وتجريها وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانيين مع بعض اللبنانيين الموجودين فى جوبا.

وأشار إلى أن "الوزارة أجرت اتصالات مع القنصل العام الإثيوبى الذى أبدى بدوره التجاوب الكامل فى مساعدة اللبنانيين"، وقال منصور إن "المعلومات المتوفرة من خلال الاتصالات تفيد بأن العدد المتبقى من اللبنانيين لا يتجاوز 50 شخصًا قرروا اختياريًا البقاء هناك".

وأوضح أنه يتابع الوضع عن كثب، وأن "الاتصالات تتم عبر السفارة اللبنانية فى العاصمة السودانية الخرطوم ومع بعض اللبنانيين الموجودين فى جوبا، وأيضًا كانت قد تمت عبر سفارة جنوب السودان الموجودة فى الخرطوم والتى هى على تواصل بسلطات بلادها".