تكريم المتميزين الملتزمين بمستشفى الفيوم العام

كتب : ميشيل عبدالله الأحد 22-12-2013 20:25

كرم الدكتور جمال شعيب مدير مستشفى الفيوم العام، عددًا من الأطباء والعاملين المتميزين بالمستشفى، حيث منحهم جوائز مالية وشهادات تقدير لالتزامهم في العمل والنوبتجيات.

وأعلن شعيب أن لجنة مكونة من الدكتور ياسر سعيد رئيس الهيئة الطبية بالمستشفى، والدكتور لملوم محمد عيد رئيس قسم الجراحة، اختارت المكرمين، وهم الدكتورة محروسة إبراهيم مديرة الصيدلية، الدكتورة فتحية لطفي استشاري الأطفال، الدكتور أحمد أبوشبكة نائب الجراحة، أحمد السيد معاون إداري، عمر طنطاوي ببنك الدم والمعمل، محمود محمد بقسم الأشعة، مريم وهبة ممرضة بالاستقبال، يحيى عبدالله مسعف بالعمليات، خالد أحمد بالشؤون القانونية، أحمد ربيع وكيل إدارة الحسابات، خالد سعد عامل، نادية جمعة عاملة، نهى محمد يوسف كاتبة بالإدارة، عماد محمد أحمد فني ورش.

كما كرم الدكتور إبراهيم عمر مدير عام إدارة مكافحة العدوى، فريق مكافحة العدوى بالمستشفى تقديرًا لجهودهم، وارتفاع مستوى الأداء طبقًا لتقرير وزارة الصحة.