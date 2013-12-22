30ديسمبر بدء امتحانات الترم الأول للشهادات التعليمية فى بنى سويف

اعتمد محافظ بنى سويف المستشار مجدى البتيتى مواعيد الامتحانات بمدارس المحافظة، على أن تبدأ الامتحانات فى 30 ديسمبر الجارى وتنتهى فى 23 يناير المقبل.

وقال وكيل وزارة التعليم ببنى سويف رمضان حسن، فى تصريحاته اليوم الأحد، إن امتحانات الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى ستبدأ فى 30 ديسمبر لمدة يومين، فى حين تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى 31 ديسمبر وتنتهى فى 4 يناير المقبل، بينما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى فى 5 يناير وتنتهى فى 12 يناير.

وأوضح أن امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى ستبدأ فى 31 ديسمبر وتنتهى فى 9 يناير، فى حين تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادى فى 18 يناير وتنتهى 23 يناير.

وبالنسبة لامتحانات سنوات النقل بالمرحلة الثانوية، فقد تحدد يوم 31 ديسمبر لبدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، على أن تختتم يوم 12 يناير.

وتبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية (أمل للصم) من الصف الأول وحتى الصف السابع يوم 31 ديسمبر، بينما تبدأ امتحانات الصف الثامن بذات المرحلة يوم 20 يناير. كما تقرر بدء امتحانات المرحلة الإعدادية (أمل للصم) بصفيها الأول والثانى الإعدادى يوم 31 ديسمبر وتنتهى 11 يناير، بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادى (أمل للصم) يوم 18 يناير وتنتهى 23 يناير، وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى (أمل للصم) يوم 4 يناير وتنتهى 12 من نفس الشهر.

> وأكد أن الامتحانات ستتوقف أيام عطلات المولد النبوى وأعياد الإخوة الأقباط والاستفتاء على الدستور؛ ما يعطى فرصة جيدة للطلاب للمراجعة. مشيرًا إلى استعداد المديرية للامتحانات العامة والنقل بشكل جيد، وأنه تم الانتهاء من عمل جميع اللجان.