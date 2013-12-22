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"شتاء دافئ للجميع" بالأقصر تحذر من أشخاص يقومون بجمع تبرعات باسمها

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أصدرت حملة جمع ألف بطانية لقرى الاقصر "شتاء دافى للجميع "، بيانا أعلنت فيه أنها تتبرأ من قيام عدد من الأشخاص بانتحال صفة الحملة ويقومون بجمع الأموال بناء على اسم الحملة.

وقال, محمد الشقيرى, أحد مسئولى الحملة, إنه تم إبلاغ المسئولين بالحملة بأن هناك شخصا يقوم بالنصب باسم الحملة, حيث يذهب إلى الصيدليات ويبلغهم أنه أحد المشاركين بالحملة ويجمع ثمن البطاطين من العاملين بالصيدليات، بعد أن يقوم بالاحتيال عليهم من خلال إفهامهم أن الدكتور صاحب الصيدلية هو الذى طلب منه أن يقوم بأخذ النقود من العاملين بها وعندما يعود الصيدلى يكتشفوا أنه لم يرسل أحدا لجمع أموال ويقوم صاحب الصيدلية بخصم النقود منهم.

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