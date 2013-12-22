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وحيد عبدالمجيد: قانون التظاهر يخدم الإخوان بالدرجة الأولى

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وحيد عبدالمجيد: قانون التظاهر يخدم الإخوان بالدرجة الأولى وحيد عبدالمجيد: قانون التظاهر يخدم الإخوان بالدرجة الأولى

كتب : الوطن الأحد 22-12-2013 20:49

وصف وحيد عبدالمجيد عضو جبهة الإنقاذ الوطني، قانون التظاهر الذي أقرة رئيس الجمهورية عدلي منصور، بأنه صدر في غير توقيته.

وقال عضو الجبهة، أثناء استضافته في برنامج "على الهوا" مع الإعلامي جمال عنايت، "هذا القانون لن يخدم ثورة 30 يونيو، ويشق صف المجتمع".

وأوضح عبد المجيد أن صدور قانون التظاهر سيخدم تنظيم الإخوان بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن أي قانون يصدر يحتاج شهرا على الأقل لدخوله حيز التنفيذ، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري، بعد إقرار القانون من رئيس الجمهورية ودخوله حيز التنفيذ على الفور، بحسب قوله.

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