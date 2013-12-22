وحيد عبدالمجيد: الحكومة الحالية لا تتحمل مشكلات مصر

كتب : الوطن منذ 60 دقيقة

أكد وحيد عبدالمجيد عضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور حازم الببلاوي لا تتحمل مسؤولية جميع المشاكل التي يمر بها الوطن خلال هذه الفترة.

وأوضح عضو الجبهة، خلال استضافته في برنامج "على الهوا"، مع الإعلامي جمال عنايت، أن الحكومة الانتقالية الحالية لم تضع حتى هذه اللحظة حلا سريعا للمشاكل التي تتفاقم يوما بعد يوم.

ووصف عبدالمجيد حكومة الببلاوي بأنها "تتمتع بعقليات كبيرة، من الممكن أن تساهم بدرجة عالية في وضع حجر الأساس لبداية حل المشاكل التي تواجه المجتمع بصفة عامة".

وأضاف أن "الدستور الجديد سيف على رقبة أي حكومة قادمة في وضع القوانين الصحيحة، وحل مشاكل المصريين".