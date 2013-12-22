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بالصور نجوم برنامج ” the voice ” يؤكدون قوة ثاني مواسمه

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بالصور نجوم برنامج ” the voice ” يؤكدون قوة ثاني مواسمه بالصور نجوم برنامج ” the voice ” يؤكدون قوة ثاني مواسمه


> وصف الفنان كاظم الساهر الموسم الثانى من برنامج”the voice” بانه سيكون اكثر قوة عن العام الماضى.
> وفى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم للأ علان عن تفاصيل الموسم الثانى المقرر انطلاقه يوم28ديسمبر المقبل،قال الساهر ان هناك مواهب جميله ستظهر خلال الحلقات.
> وقال الفنان صابر الرباعى انه سيوظف خبراته الفنيه الطويله لخدمة فريقه حتى يفوز بلقب هذا العام
> وعلقا الفنان عاصى الحلانى على عدم اكمال بعض الفائزين برامج المواهب لمسيرتهم ،وقال ليس شرطا على النجم الذى نجح فى برنامج للهواة ان يصبح سوبر ستار فى سنة.موضحا ان كل فنان سيقود فريقا مكونا من13موهبه
> يذكر ان المؤتمر حضره الفائز بلقب العام الماضى المطرب التونسى مراد بوريكى الذى سيغنى بافتتاح الموسم الثانى، ومقدم البرنامج محمد كريم،وتغيبت عن حضورة الفنانه عبد الوهاب بدعوى ارهاقها من بروفات الاعداد لتصوير البرنامج

 

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