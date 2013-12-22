تاتا رغم الخماسية: على برشلونة الحفاظ على نظافة شباكه

(إفي) - قال المدير الفني لبرشلونة الإسباني، الأرجنتيني جيراردو تاتا مارتينو إن لاعبه بيدرو روردريجز ،الذي سجل ثلاثة أهداف هاتريك اليوم وصنع آخر وتسبب في ركلة جزاء بمواجهة النادي الكتالوني وخيتافي التي انتهت بنتيجة 5-2 ، قدم مباراة "رائعة".

وصرح مارتينو في مؤتمر صحفي عقب المباراة "بيدرو قدم مباراة رائعة، إنه دائما ما يسجل الكثير من الأهداف".

وأضاف المدرب "في المستقبل لو نجحنا في الحفاظ على شباكنا نظيفة، لن نصبح في حاجة للتعويض، يجب علينا حل هذه المسألة".

بخصوص تأخر فريقه بهدفين ونجاحه لاحقا في تغيير النتيجة اكمل "حينما لا يتملك منا الاحباط ونحافظ مستوانا الأمور تسير معنا بصورة جيدا، حينما نقدم كرة قدم جميلة نفوز".

وعن عدم التأثر بغياب مواطنه ليونيل ميسي المصاب والبرازيلي نيمار الذي بدأ عطلته مبكرا قال "مهما كان عدد الغيابات في البرسا، سيظل دائما لدينا فريق متميز".