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بيدرو بعد هاتريك خيتافي: أفضل ما في المباراة قدرتنا على التعويض

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بيدرو بعد هاتريك خيتافي: أفضل ما في المباراة قدرتنا على التعويض بيدرو بعد هاتريك خيتافي: أفضل ما في المباراة قدرتنا على التعويض

أعرب بيدرو رودريجز نجم هجوم برشلونة عن سعادته بالفوز الكبير لفريقه خارج ملعبه على خيتافي 5-2 في الدوري الإسباني، في مباراة كان نجمها الأول دون منازع.

ونجح خيتافي في التقدم بهدفين في ربع الساعة الأول من اللقاء، قبل أن ينتفض البرسا بفضل "هاتريك" بيدرو في الشوط الأول في غضون 8 دقائق، فيما صنع هدفا لزميله سيسك فابريجاس، ومنحه هدفا آخر من خلال التسبب في ركلة جزاء.

وعقب انتهاء اللقاء صرح يبدرو "أفضل ما في اللقاء كان قدرتنا على التعويض" معترفا بأن فريقه الكتالوني "لم يكن في حالة جيدة في الدقائق الأولى".

وأضاف الإسباني الدولي الذي تألق في غياب النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار "إنني سعيد بالثقة التي منحها لي المدرب، المباراة كانت صعبة، نجحنا في العودة للأجواء بعد أن منيت شباكنا بهدفين".

كما أبدى رضاه عن مواصلة البلاوجرانا تصدر الليجا، والمنافسة على لقبي دوري ابطال أوروبا وكأس الملك مع حلول العام الجديد.

ويعد هذا ثاني هاتريك لبيدرو هذا الموسم بعد ثلاثيته في مرمى رايو فايكانو (4-0) خارج قواعد البرسا.

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