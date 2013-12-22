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مدرب خيتافي: لم نستطع مجاراة برشلونة

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مدرب خيتافي: لم نستطع مجاراة برشلونة مدرب خيتافي: لم نستطع مجاراة برشلونة

مدريد، (إفي): قال المدير الفني لخيتافي، لويس جارسيا إن فريقه لعب بشكل جيد وليس "ممتاز" لذا لم يقدر على "مجاراة" برشلونة الذي فاز عليه بنتيجة 5-2 اليوم بالليجا.

وصرح المدرب "كان لدينا ثلاث لعبات حاسمة حينما كنا متقدمين بهدفين، بعدها جاءت أهداف بدرو الثلاثة في ثماني دقائق".

وأضاف جارسيا "لعبنا بصورة جيدة وليست ممتازة، لذا جاءت الأخطاء، الكثير من الأخطاء".

واعتبر المدرب أنه من الصعب تفسير انتفاضة برشلونة ونجاحه في قلب تأخره بهدفين إلى فوز عريض بنتيجة 5-2.

وقال المدرب "لعبنا أول 25 دقيقة بصورة جيدة، وفي الشوط الثاني لعبنا ربع ساعة فقط بصورة جيدة، ولكن حينما لا تقوم بالشيء بصورة مثالية تتعرض للعقاب".

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