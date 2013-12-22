أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. مصدر بخارجية قطر يعرب عن إدانة بلاده لتفجير بنغازى الليبية

Google+ Print

أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية القطرية عن إدانة دولة قطر واستنكارها الشديد للانفجار الذى وقع، صباح اليوم الأحد، عند بوابة "برسس" شرق مدينة بنغازى الليبية، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وأكد المصدر فى تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن دولة قطر تدين بشدة مثل هذه الأعمال التى تتناقض مع كل القيم الإنسانية، ودعا جميع الأطراف إلى التحلى بضبط النفس والحفاظ على الوحدة الوطنية، مؤكدا مواقف دولة قطر الثابتة بنبذ العنف بمختلف أشكاله وصوره أياً كان مصدره.

1.jpg

G52b73d9887375.jpg

G52b73d9de6b0c.jpg

G52b73d9f74af2.jpg

G52b73da0d2b08.jpg

G52b73da3b1bb2.jpg

G52b73da64c759.jpg

G52b73daa50d40.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365