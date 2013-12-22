بالصور.. مصدر بخارجية قطر يعرب عن إدانة بلاده لتفجير بنغازى الليبية

أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية القطرية عن إدانة دولة قطر واستنكارها الشديد للانفجار الذى وقع، صباح اليوم الأحد، عند بوابة "برسس" شرق مدينة بنغازى الليبية، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وأكد المصدر فى تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن دولة قطر تدين بشدة مثل هذه الأعمال التى تتناقض مع كل القيم الإنسانية، ودعا جميع الأطراف إلى التحلى بضبط النفس والحفاظ على الوحدة الوطنية، مؤكدا مواقف دولة قطر الثابتة بنبذ العنف بمختلف أشكاله وصوره أياً كان مصدره.