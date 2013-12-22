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اتصالات لاحتواء تداعيات اشتباكات البقاع اللبنانى اليوم

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اتصالات لاحتواء تداعيات اشتباكات البقاع اللبنانى اليوم اتصالات لاحتواء تداعيات اشتباكات البقاع اللبنانى اليوم

أجرى مسئولون وقيادات فى لبنان اتصالات لاحتواء الخلاف والاشتباكات بين عائلتين فى قرية الصويرى بمنطقة البقاع الغربى شرق لبنان، الذى أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة عدد من الأشخاص من بينهم عسكريون.

ودعا السيد المرجع الشيعى على فضل الله إلى تكاتف جهود الجميع لتطويق ذيول حادث الصويرى فى البقاع الغربى، محذرا من أن حالة الاسترخاء والإهمال والفراغ السياسى التى يعيشها النادى السياسى الرسمى اللبنانى هى حالة خطيرة جدا، وقد تسهم فى تحويل أية مشكلة ذات طابع فردى إلى فتنة متنقلة.

وأكد "فضل الله"، فى بيان اليوم الأحد، ضرورة تحرك الإطفائيين من علماء الدين ومن السياسيين ومن كل الفاعليات لمحاصرة هذه النيران الجديدة وكل الحوادث المماثلة، وإعادة الوضع إلى أفضل مما كان عليه، ومنع أية ساحة داخلية من أن تنطلق فيها النيران والحرائق ذات الطابع الفردى والعام.

كما أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادرى استكماله لجهود احتواء تداعيات حادث الصويرى فى البقاع الغربى، مشيرا إلى أنه واصل اتصالاته بقيادة الجيش والأجهزة الأمنية المختصة لضبط الوضع وإعادة الأمن إلى البلدة.

وذكر بيان صادر عن القسم الإعلامى بتيار المستقبل أن القادرى أجرى اتصالين برئيس تيار المستقبل سعد الحريرى ورئيس كتلة المستقبل البرلمانية فؤاد السنيورة اللذين يتابعان هذه التطورات، ووضعهما فى أجواء الجهود التى تبذل لمعالجة ذيول وتداعيات الحادث.

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مصر 365