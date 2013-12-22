معتصمو الأنبار بالعراق يهددون بحمل السلاح دفاعًا عن ساحات الاعتصام

أكد عدد من منظمى اعتصام الأنبار فى الرمادى والفلوجة بالعراق اليوم الأحد، أن العشائر وجميع أبناء المحافظة سيحملون السلاح دفاعًا عن ساحات الاعتصام حال استهداف المعتصمين.

وقال الشيخ حميد الجميلى، أحد منظمى اعتصام ساحة الفلوجة فى تصريح صحفى اليوم، إن العشائر وأبناء الأنبار سيحملون السلاح ضد أى قوة تحاول الاقتراب من أسوار المعتصمين كونهم يرفعون مطالب سلمية ولا وجود للمطلوبين بينهم وإن كان هناك شخص واحد مطلوب للقضاء لسلمناه بأنفسنا.

من جهته قال الشيخ إبراهيم الدليمى، أحد منظمى اعتصام الرمادي: "لن نسمح باستهداف المعتصمين وسنستخدم لغة السلاح مع أى قوة تحاول الاقتراب من ساحات الاعتصام".

> وأضاف الدليمى، أن الأنبار بعشائرها وقبائلها وأبنائها هم أبطال المقاومة ضد الاحتلال الأمريكى ونحن على استعداد كامل لمواجهة الاحتلال الإيرانى للعراق وسندك معاقل المليشيات التى تحاول مهاجمة ساحات الاعتصام.

> وكان رئيس الوزراء العراقى طالب فى كلمة له اليوم الأحد معتصمى الأنبار الذين لهم مطالب مشروعة بالانسحاب من ساحات الاعتصام لتبقى عناصر القاعدة فيها فقط مستهدفة من قبل الحكومة، مشددًا على أنه لن يسمح ببقاء مقرات للقاعدة فى ساحات الاعتصام بالأنبار.