"حماس" تبحث مع الجبهتين "الشعبية والديمقراطية" ملف المصالحة

عقد فى مدينة غزة مساء اليوم الأحد، اجتماع ثلاثى بين حركة حماس وكل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين تم خلاله بحث ملف المصالحة الفلسطينية.

ومثل حماس فى الاجتماع الدكتور غازى حمد وسامى أبو زهرى وأبوبكر نوفل وجمال أبو هاشم، بينما مثل الجبهة الشعبية الدكتور رباح مهنا وكايد الغول ومحمد طومان، فيما حضر عن الجبهة الديمقراطية صالح زيدان وصالح ناصر.

وقال كايد الغول القيادى فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - فى تصريح صحفى - إن الاجتماع جاء بدعوة من حركة حماس فى إطار تحركها للقاء مختلف الفصائل لبحث آليات محددة لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية.