تقرير إسرائيلي: حرص «آل سعود» على شرعيتهم يجعلهم أقرب لإيران من «تل أبيب»

أوصى تقرير أمني إسرائيلي المسؤولين الإسرائيليين بضرورة الحفاظ على الاتصالات مع المسؤولين السعوديين تحت درجة أكبر من الكتمان، لأن تسريب أي معلومات بشأن اتصالات «إسرائيلية- سعودية» مصدره على الأرجح مصادر إسرائيلية، تستخدم مثل هذه التسريبات لتهديد إيران، موضحا أن «حرص الأسرة الحاكمة في السعودية على شرعيتها داخليًا وإقليميًا يجعلها أقرب لإيران من إسرائيل»، بحسب التقرير.

وحذر التقرير الصادر عن مركز «بيجن- السادات» للدراسات الاستراتيجية، في إسرائيل، من المبالغة في تأثير التقاء المصالح بين الرياض و«تل أبيب»، (في قضية البرنامج النووي الإيراني)، مؤكدًا أن «السعودية لن تضحي بوضعها في العالم الإسلامي من أجل عمل تحالف مع إسرائيل»، وأن الأقرب لها في التحالف ستكون إيران نفسها.

وأشار التقرير إلى أنه «على الرغم من التكهنات بدفء العلاقات وحتى التعاون بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، خاصة بعد الاتفاق الذي عُقد مؤخرًا في جنيف حول برنامج إيران النووي.

وأضاف التقرير أنه «في أعقاب توقيع الاتفاق مع إيران في 24 نوفمبر الماضي، تكهنت الصحافة أن التعاون بين إسرائيل والسعودية (أقرب حليفين لواشنطن في المنطقة) سيزداد، ولكن تاريخها وقلقها على شرعية دورها، خاصة بعد الربيع العربي، العائلة الملكية السعودية من المرجح أن تتقارب مع إيران أكثر من إسرائيل».

وأشار التقرير إلى أن السعودية أظهرت «موقفًا تصالحيًا نسبيًا» تجاه إسرائيل منذ 1980، ولفت إلى مبادرة الأمير فهد عام 1981، ومبادرة فاس عام 1982، ومبادرة الملك عبد الله، التي أصبحت مبادرة السلام العربية في 2002، موضحًا أن «كل هذه المبادرات عرضت الاعتراف بإسرائيل في مقابل قيام دولة فلسطينية والانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967».

وأضاف التقرير أن «الصحافة تحدثت عن لقاءات سرية بين مسؤولين إسرائيليين وسعوديين في 2006 و2007، لجعل هذه المبادرة (مبادرة السلام العربية) أكثر قبولًا لدى إسرائيل، وفي 2008 عرض (إيهود) أولمرت (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق) تضمين السعوديين في لجنة للقيادات الدينية لإدارة المواقع المقدسة في مدينة القدس».

ولفت التقرير إلى أن صحيفة «صنداي تايمز» كانت مصدرًا لعدد من التقارير حول «التعاون الدفاعي (الإسرائيلي- السعودي) منذ تزايد التهديد الإيراني»، من بينه تقرير عن «موافقة السعودية على قيام إسرائيل باستخدام مجالها الجوي في حال هجومها على إيران».

وأضاف التقرير: «في مايو 2013 تحدثت تقارير عن اتفاقية دفاعية بين إسرائيل والسعودية والإمارات تتضمن مشاركة معلومات محطات الرادار والأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ. وفي أكتوبر نشرت القناة الثانية الإسرائيلية قالت فيه إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو يشرف على اجتماعات مكثفة مع مسؤولين خليجيين».

وتابع التقرير: «وفي نوفمبر، نشرت صنداي تايمز تقريرًا عن أن السعودية ستتعاون في استخدام الطائرات بدون طيار وطائرات التزود بالوقود. وقال التقرير إن السعودية هي التي أبلغت إسرائيل عن المحادثات السرية الإيرانية- الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني، التي أدت إلى اتفاق جنيف».

وقال التقرير إن «القيادة الإسرائيلية أعربت مؤخرًا عبر عدة بيانات عن الاهتمام المشترك بين إسرائيل والدول السنية في المنطقة. من بينهم عاموس جلعاد، رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، وبعض المتحدثين الآخرين»، مشيرًا إلى كلمة «نتنياهو» في الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، عندما عبر عن أمله في أن تبني إسرائيل علاقات مع دول عربية «تتعرض لنفس التهديد من إيران».

وأشار مركز «بيجن- السادات» في تقريره إلى أنه «في الوقت الذي تعد فيه هذه التسريبات هي على الأرجح من مصادر إسرائيلية لتهديد إيران، فإن السعوديين لديهم رأيين حول الاتصال مع إسرائيل. من ناحية، جزء كبير من شرعية الدور الذي تقوم به الأسرة المالكة إقليميًا وداخليًا قائم على تعزيز القضايا العربية والإسلامية، ووعلى الجانب الآخر، السعوديون قالوا إن لديهم الحق في فعل أي شيء لضمان أمنهم، وهذا يعني ضمنيًا أن «المحادثات مع إسرائيل يجب أن تكون غير مستبعدة، وأنه يتوجب على إيران ملاحظة ذلك».

وأوضح التقرير أن «السعوديين كانوا مترددين دومًا في مواجهة إيران على الرغم من تاريخ العداء الديني والسياسي بينهما، وأن الرياض سعت دومًا أن تكون جنبًا إلى جنب مع طهران»، وأضاف: «الدفاع عن المملكة العربية السعودية كان يتطلب دائمًا الاستعانة بمصادر خارجية، أولًا بريطانيا، ثم الولايات المتحدة، ومع خيبة الأمل مع الولايات المتحدة بسبب تخليها عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين، وعجزها في سوريا، واستسلامها أمام إيران، بعض المسؤولين السعوديين بقيادة رئيس المخابرات السابق، الأمير تركي الفيصل، تحدثوا عن ترتيبات دفاعية جديدة، ولكن في النهاية هم لا يستطيعون سوى التطلع إلى واشنطن. والأمريكيين يعرفون ذلك وتحركوا لطمأنة السعوديين».

وحذر التقرير من المبالغة في التقاء المصالح السعودية- الإسرائيلية، فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وقال: «لا يجب المبالغة في آثار التقاء المصالح بين الرياض وتل أبيب، السعودية لن تضحي بوضعها في العالم الإسلامي من أجل عمل تحالف مع إسرائيل، التي يُنظر إليها على أنها عدو للإسلام».

وأضاف أن «التعاون الهادئ لم يُستبعد حتى الآن، في حال هاجمت إسرائيل إيران، فإن السعودية من الممكن أن تقف أسفل راداراتها، ومن الممكن أن تقدم خدمات تزود بالوقود وبحث وإنقاذ للطيارين الإسرائيليين. إضافة إلى كل ذلك، من الممكن أن تقيم تعاونًا استخباراتيًا مع تل أبيب».

وتابع التقرير: «في المستقبل من الممكن أن تتوسط الولايات المتحدة لعمل تعاون في نظام دفاعي مضاد للصواريخ بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي».

وأشار تقرير مركز «بيجن- السادات» للدراسات الاستراتيجية إلى أنه «نظريًا، ليس هناك سبب لأن لا تعترض بطارية مضادة للصواريخ الباليستية في السعودية أو قطر صاروخًا موجهًا نحو إسرائيل من إيران، ولكن هذا التعاون هو أكثر خطورة بالنسبة للنظام (السعودي) ويتطلب درجة كبيرة من الثقة في إسرائيل أكبر ربما مما لدى الرياض».

كما أكد التقرير أنه «عندما يصل الأمر إلى إسرائيل، سيواصل السعوديون تحقيق التوازن بين اعتبارات أمنهم القومي ومخاوف شرعيتهم الإقليمية والداخلية (الثمن السياسي لتحسين العلاقات مع إسرائيل أكبر بكثير من تحسينها مع إيران) حتى لو كان السعوديون لا يكنون أي حب للإيرانيين الشيعة».

وحذر التقرير المسؤولين الإسرائيليين من تسريب نتائج الاجتماعات مع السعوديين لأن قيمة تسريب هذه الاجتماعات «محدودة وتؤدي إلى نتائج عكسية»، وأضاف التقرير «القادة الإسرائيليين يجب أن يحافظوا على هذه الاتصالات تحت درجة أكبر من الكتمان».