انقطاع الكهرباء عن 3 أحياء بشرم الشيخ

انقطع التيار الكهربائي على ثلاث أحياء سياحية بشرم الشيخ منها ” الهضبة وحى النور وهالومى” وأجزاء من خليج نعمة شملت قرية السلام والشهد.

وقد شكى المواطنين من انقطاع التيار فى المناطق السكنية وعدم قطعه على القرى والمنتجعات السياحية .

وقال مدير قرية إسكان سياحي بشرم الشيخ أن الكهرباء تقوم بقطع التيار لمحاولة تخفيف الأحمال قبل احتفالات الكريسماس وقطعها فقط على الأحياء السكنية .

ومن جانبها أكد فاطمة السباعي مدير شركة الكهرباء بشرم الشيخ أن انقطاع الكهرباء جاء من الشبكة العمومية نتيجة عطل مفاجئ وليس تخفيف أحمال، مشيرة إلى انه تم عودة التيار لبعض الأحياء وأنه لن يستمر كثيرًا.