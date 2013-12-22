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ضبط 11 لفافة بانجو بحوزة سائق بقنا‎

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ضبط 11 لفافة بانجو بحوزة سائق بقنا‎ ضبط 11 لفافة بانجو بحوزة سائق بقنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 11 لفافة من نبات البانجو بحوزة سائق قبل توزيعها على عملاؤة بقنا .

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد ورود معلومات تفيد قيام سائق ويدعى “محمد. ي. م.” 32 سنة بالإتجار فى المواد المخدرة والسابق اتهامة فى 14 قضية “مخدرات وسلاح وسكر وسرقة بالإكراه “وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 11 لفافة ورقيه بها نبات البانجو وسلاح، كما تم ضبط ” محمد. ع.ع” 19 سنة بائع متجول بنجع حمادى وبحوزته 20 جرام بانجو و”ممدوح .ج.ع” 21 سنة عاطل وبحوزتة 10 جرام من البانجو، وتحررت المحاضر وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

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