بالفيديو .. برشلونة يضرب خيتافي بخماسية بدون ميسي ونيمار

مدريد، (إفي): ضمن برشلونة إنهاء العام في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم التي استعادها الليلة بفوزه الكبير على مضيفه خيتافي 5-2 ضمن الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

وفي غياب نجمي الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة والبرازيلي نيمار لتراكم البطاقات الصفراء، ظهر البطل "الخارق" بدرو رودريجيز ليقود برشلونة ويحول تأخره بهدفين إلى تقدم 3-2 في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني صنع بدرو هدفين أحدهما إثر تعرضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء بملعب كولسيوم ألفونسو بيريز في مدريد.

بهذا رفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة ليستعيد الصدارة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الوصيف، ليتقدمان مؤقتا بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد الثالث. وفي المقابل تجمد رصيد خيتافي عند 23 نقطة في الترتيب الثامن.

نالت شباك الحارس الكتالوني البديل خوسيه بينتو هدفين في أول ربع ساعة من عمر اللقاء، نتيجة اهتزاز دفاع الضيوف وعدم اتزان جيرارد بيكيه، لينطلق سرجيو اسكوديرو من اليسار منفردا بالحارس ويسجل هدف التقدم (ق10).

وأضاف ليساندرو لوبيز الهدف الثاني لخيتافي من ركنية حولها برأسه مباشرة في غياب الرقابة الدفاعية (ق14) وسط دهشة من لاعبي البرسا.

وارتكن خيتافي للنتيجة بعد تقدمه بهدفين، في الوقت الذي استفاق فيه لاعبو برشلونة لينجح بدرو في تقليص النتيجة (ق34) من تسديدة قوية فشل حارس أصحاب الأرض، ميجل مويا، في ابعادها، لتصطدم بيده وتكمل طريقها داخل الشباك.

زادت سيطرة برشلونة على الكرة في وسط الملعب، وأهدر سرجيو روبرتو (ق38) فرصة ادراك التعادل بعدما انفرد بالحارس من الجانب الايمن لكنه تسرع وسدد الكرة فوق المرمى.

ولم يتأخر بدرو في تسجيل الهدف الثاني بعدما مر من الجانب الأيسر واخترق المنطقة مسددا كرة قوية بيمناه (ق40) معلنا عن التعادل.

وفي غضون دقيقتين تقدم بدرو بهدف ثالث للبرسا من تسديدة جديدة بيسراه هذه المرة (ق42)، لينهي برشلونة الشوط متقدما.

حاول خيتافي العودة على استحياء للمباراة في الشوط الثاني، وكاد دييجو كاسترو ان يدرك التعادل لأصحاب الارض (ق60) بعدما راوغ الدفاع لينفرد بمرمى خوسيه بينتو لكنه سدد بشكل غريب بعيدا عن الشباك.

ورد البرسا بهدف رابع لسيسك فابريجاس (ق68) من كرة صنعها له بدرو داخل المنطقة، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الخامس من ركلة جزاء (ق72) إثر عرقلة بدرو داخل المنطقة، لينهي اللقاء بخماسية تصدر بها الليجا.