"الوزراء": الببلاوي طلب من وزير الشباب حضور ملتقى "المناطق المهمشة" في النوبة

كتب : الوطن منذ 1 دقيقة

أكد السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن خالد عبدالعزيز وزير الشباب أبلغ الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، بوجود ملتقى يخص المناطق المهمشة في النوبة، مشيرا إلى أن الببلاوي طالب وزير الشباب بحضور هذا الملتقى والتعرف على آراء الشباب ومناقشتهم، وتوضيح مدى الصعوبات التي يمر بها الوطن، سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي.

وأضاف السفير، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "على الهوا" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، أنه توصل مع المسئولين لنتائج إيجابية بخصوص تصحيح الأخطاء التي صدرت في عهد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، بشأن المعاش المبكر.