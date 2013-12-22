منصور في لقائه وزير خارجية الإمارات: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي

اللقاء تناول الدعم الإماراتي لمصر.. وزيارة الوفد الأمريكي الاقتصادي لأبو ظبي

كتب : أحمد البهنساوي الأحد 22-12-2013 18:48

أكد الرئيس عدلي منصور أن مصر تعتبر أمن الخليج جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار منصور، للشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الشيخ عبد الله بن زايد نقل تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الإمارات حريصة على تأكيد استمرار دعمها الكامل لمصر، موضحًا أن تحقيق الاستقرار في مصر ينعكس على الاستقرار في الإمارات بصفة خاصة وفي دول الخليج بصفة عامة.

وتطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها الإمارات على مستوى الدعم الاقتصادي والاجتماعي في مصر بوجه عام، كما تم تناول نتائج زيارة الوفد الاقتصادي الأمريكي رفيع المستوى، الذي كان قد زار الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية، للتباحث بشأن أفضل سبل تقديم الدعم والمساندة الاقتصادية لمصر في تلك المرحلة الهامة.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية كالأوضاع في سوريا والعراق، والتقارب الأمريكي الإيراني.

وأوضح بيان الرئاسة أن الرؤى المصرية الإماراتية اتفقت على أهمية زيادة التنسيق فيما بين البلدين في شتى المجالات، وبما يتماشى مع طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، أعرب الرئيس عدلي منصور عن شكره وتقديره لموقف الإمارات المبدئي في دعم مصر سياسيًا واقتصاديًا فور قيام ثورة 30 يونيو 2013، وطلب من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نقل تحياته للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، مُعربًا عن دعم مصر الكامل للإمارات ولمواقفها الدولية المختلفة.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي، والسفير محمد بن نخيرة الظاهري سفير الإمارات بالقاهرة، ومحمد الخاجة مدير مكتب وزير الخارجية الإماراتي، فضلاً عن نبيل فهمي وزير الخارجية والدكتور مصطفى حجازي مستشار الشؤون الإستراتيجية من الجانب المصري.