حسب الله بعد لقاء الرئيس: تقديم "الرئاسية" قد تكون سببا في تعديل خارطة المستقبل

كتب : محمد عمارة منذ 57 دقيقة

قال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس عدلي منصور أكد عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة تحت أي ظرف، ورغبته الجادة في إنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن.

وأضاف حسب الله، الذي شارك في لقاء الرئيس، بعدد من الرموز الثقافية والسياسية والفنية ظهر اليوم، أن هناك توجها مجتمعيا ربما يلقى قبول المشرع (الرئيس) في تعديل خارطة المستقبل بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري بنظام مختلط يكون أغلبه للمقاعد الفردية، وربما تكون هناك قائمة قومية على مستوى الجمهورية، أتوقع ألا يتجاوز عددها المائة.