مانستر سيتي يعلن الطوارىء للتعاقد مع ميسي

أ ش أ - وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نادي مانشستر سيتي الانجليزي في حالة طوارىء بعد انتقاده علنا لمدير نادي برشلونة.

وتسبب مدير برشلونة خابيير فاوس في جدل واسع في بداية الشهر الجاري بقوله "إن البرسا ليس لديه أي سبب لمناقشة عقد هذا الرجل المحترم"، وهي الجملة التي أثارت غضب عشاق برشلونة.

وذكرت صحيفة "مانشستر ايفيننج نيوز" ان ميسي قال لاذاعة محلية في الأرجنتين "برشلونة هو أفضل نادي في العام ويجب أن يتم تمثيله من قبل أفضل أعضاء مجلس ادارة أيضا. السينيور خابيير فاوس شخص لا يعرف أي شيء عن كرة القدم ويريد أن يدير نادي برشلونة مثل عمل تجاري. وهو ليس كذلك".

وأضاف "وبالاضافة إلى ذلك، أحب أن أذكره بأنني لم أطلب ولا أي شخص من جانبي أي زيادة في الراتب وهو يعرف ذلك جيدا".

وأشارت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي اعتبرت ذلك تلميحا من ميسي، حيث يستعد النادي لاغراء أفضل لاعبي العالم بالرحيل عن برشلونة.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي فيران سوريانو والمدير الرياضي تيكسيكي بيجيريستاين أحد لاعبي برشلونة السابقين.

ويلعب ميسي في ملعب الاتحاد (ملعب مانشستر سيتي) عندما يتواجه الفريقان في الـ18 من فبراير المقبل في أول مواجهات دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.