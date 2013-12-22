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علاء بسيوني: الفضائية الثانية ستقدم تحليلا شاملا ل 2013

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علاء بسيوني: الفضائية الثانية ستقدم تحليلا شاملا ل 2013 علاء بسيوني: الفضائية الثانية ستقدم تحليلا شاملا ل 2013

كتب : رانيا محمود منذ 55 دقيقة

قال علاء بسيوني رئيس القناة الفضائية الثانية إن الاحتفال بنهاية 2013 وحلول 2014 سيكون من خلال تحليل لكل ما حدث في العام الماضي من إيجابيات وسلبيات،بالإضافة إلي خطط العام الجديد، لذا سأعمل علي توجيه جميع برامج القناة في هذا اليوم بشكل يتناسب مع هذا الاحتفال، موضحا كل ما يلزم لأبنائنا في الخارج، ومؤكدا أن القناة الفضائية الثانية موجهة للغرب، وتلتزم بالتواصل مع الجاليات المصرية في الدول الأخرى، فنحن لدينا ثورة وكم كبير من المغتربين في الخارج من كل بقاع العالم، وهؤلاء لم نحسن استغلالهم حتي الآن سواء من ناحية الإمكانيات المادية أو العلمية، بالإضافة الي الخبرات المتراكمة التي اكتسبوها عبر سنوات طويلة، لذا سأهتم بإبراز هذه الإيجابيات في شكل أمنيات العام الجديد.

وأضاف علاء بسيوني أن هناك احتفالا مشترك مع كل القنوات التابعة لقطاع التليفزيون من خلال حفل فني غنائي، بالإضافة إلي إطلاق برامج جديدة في الدورة البرامجية التي تبدأ في يناير 2014 وذلك عبر القنوات الأولي والثانية والفضائية الأولي والثانية.

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