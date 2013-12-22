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مصطفى الجندي: أدعو الشعب للتصديق على شهادة وفاة الإخوان في الاستفتاء

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مصطفى الجندي: أدعو الشعب للتصديق على شهادة وفاة الإخوان في الاستفتاء مصطفى الجندي: أدعو الشعب للتصديق على شهادة وفاة الإخوان في الاستفتاء

كتب : الوطن منذ 16 دقيقة

أكد مصطفى الجندي عضو مجلس الشعب السابق، أن الشعب المصري هو صاحب القرار في تحديد مصير وطنه.

وأضاف الجندي، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "على الهوا" على قناة "اليوم"، أن "شباب ثورة 30 يونيو وحركة تمرد هم من قاموا بإنجاح الثورة التي قامت على نظام الإخوان".

وطالب عضو مجلس الشعب السابق جموع جماهير الشعب المصري بالنزول في الاستفتاء على الدستور، لإثبات شهادة الوفاة لنظام الإخوان، موجها حديثه للحركات الثورية وشباب الثورة للاحتفال بالدستور المصري ورسم طريق نحو الاستقرار والنجاح.

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