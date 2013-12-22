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وزير خارجية الجزائر يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسى

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وزير خارجية الجزائر يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسى وزير خارجية الجزائر يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسى

تلقى وزير الشئون الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، اليوم اتصالا هاتفيًا من نظيره الفرنسى لوران فابيوس، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

صرح بذلك عمار بلانى، المتحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الجزائرية، ولم يذكر المتحدث فى تصريحه ما إذا كان قد تم التطرق للتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، والتى أثارت موجة من الغضب فى الجزائر.

وقد اعتبر "الإليزيه" فى بيان أصدره فى وقت سابق، اليوم، أن الجدل الذى أثير حول "الكلمات القليلة" التى أدلى بها الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند مؤخرًا بشأن زيارة وزير الداخلية مانويل فالس إلى الجزائر"لا أساس له".

وانتقدت الرئاسة الفرنسية ما أثير من جدل بشأن حديث مقتضب لهولاند، خلال لقاء له الأسبوع الماضى مع مجلس ممثلى المنظمات اليهودية "كريف" بباريس، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه بشأن الجزائر.

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