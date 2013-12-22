"إياد علاوى" يدعو لتشكيل "جبهة اتحاد وطنى" لوضع أسس جديدة للعراق

دعا رئيس ائتلاف العراقية الوطنية "إياد علاوى" لتشكيل "جبهة اتحاد وطنى" ووضع أسس جديدة للبلد، ومحذرا من أن ما حدث للعراق وما يمكن أن يحدث سيكون له تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم.

وقال علاوى ـ فى بيان أصدره، اليوم الأحد، إنه "بعد مرور أحد عشر عاما على انهيار الدولة العراقية نرى العراق فى وضع محزن ومدمر ومهدد بالتقسيم يحتل أول المراتب فى استشراء الفساد المالى والإدارى، ووصلت معدلات القتل فيه لأكثر من ألف شهيد شهريا فضلا عن الجرحى والمعوقين".

وأضاف، أن "العراق يقف اليوم أيضا على أبواب انتخابات مفصلية نعد لها والشعب العراقى منقسم على نفسه جراء السياسات المنحرفة للحكومة التى جاءت وفق القرارات الدولية والإقليمية وصادرت الاستحقاق الانتخابى للفائزين فى انتخابات عام 2010، معتمدة ليس على الأغلبية السياسية كما جاء بعرف الدستور ولكن على الأغلبية المذهبية وهى لا تمثل المذهب".

وأشار علاوى إلى أنه من الاحتمالات التى قد تحدث للانتخابات هو تأجيلها أو إلغائها فى أجزاء من العراق لأسباب واضحة، أو أن تجرى انتخابات صورية لكنها للأسف ستكون دموية تفوق التصور أو أن تجرى الانتخابات الصورية وتأتى بقوى سياسية متعددة يتعذر معها تشكيل حكومة فى فترة معقولة من الزمن.