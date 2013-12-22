مشروع استثمارى مصرى هولندى لإنشاء مركز للتعليم الفنى فى مصر

تعقد لجنة المسئولية المجتمعية بجمعية رجال الأعمال المصريين، الثلاثاء المقبل، الاجتماع التنسيقى الأول لمشروع إنشاء مركز للتعليم الفنى فى مصر بالخبرة الهولندية.

يذكر أن الدكتور فؤاد موسى، مدير عام شركةA.P.S ENGINEERING AND PROJECTS BV الهولندية، وهو رجل أعمال هولندى من أصل مصرى، قد أبدى استعداده للدخول فى مشروع استثمارى مشترك مع أحد الشركاء المصريين لإنشاء مدرسة فنية أو مركز للتعليم الفنى فى مصر، مع تحمل الشركة الهولندية لتكلفة إنشاء مبانى المدرسة وتوفير المعدات اللازمة، والدعم الفنى من أعرق جامعات التكنولوجيا الهولندية.

وعرضت الشركة الهولندية تقديم كافة أشكال التعاون والدعم الفنى من جامعات الهندسية والتكنولوجيا الهولندية وأهمها جامعة DELFT للتكنولوجيا، وهى أكبر وأعرق الجامعات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا، إلى جانب تقديم كافة أشكال التعاون والدعم الفنى فيما يتعلق بتدريب المحاضرين وتطوير نظم التعليم الفنى فى المدرسة الفنية، وبما يتناسب مع المعايير الأوروبية، مع إعطاء شهادات معترف بها أيضاً فى هولندا، وتشمل الكورسات التعليمية والتدريبية العديد من المجالات مثل الهندسة الميكانيكية والتصميم الصناعى والهندسة الكهربية، وتخصصات العمالة الفنية مثل الحدادة واللحام وتشغيل المعادن.

كما أكدت الشركة الهولندية، على أهمية أن يضمن الشريك المصرى وجود الطلاب للاشتراك فى المدرسة الفنية، بالإضافة إلى وجود اتفاقات مع الشركات الصناعية، لإرسال العمالة الفنية بها للتدريب لمدة قصيرة مقابل مبلغ مادى غير مبالغ فيه، وذلك بهدف ضمان استمرارية المدرسة الفنية عقب إنشائها.