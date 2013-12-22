أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“ظریف” و”آشتون” یتفقان علی استئناف مباحثات الخبراء عقب عطلة عید المیلاد

Google+ Print
“ظریف” و”آشتون” یتفقان علی استئناف مباحثات الخبراء عقب عطلة عید المیلاد “ظریف” و”آشتون” یتفقان علی استئناف مباحثات الخبراء عقب عطلة عید المیلاد

محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني

اتفق وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف مع كاثرين آشتون مسئولة السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي، الیوم الأحد، علی استئناف المفاوضات بین بلاده ومجموعة دول 5+1 علی مستوی الخبراء عقب عطلة عید المیلاد.
> وتباحث الطرفان – خلال اتصال هاتفي أجرته آشتون مع ظريف ونقلته وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية- آخر المستجدات ونتائج المفاوضات بین إیران ومجموعة دول 5+1 علی مستوی الخبراء.
> وقرر الطرفان مواصلة المشاورات وأن یتم استئناف المفاوضات بین إیران ومجموعة 5+1 علی مستوی الخبراء عقب عطلة عید المیلاد.
> جدير بالذكر أن الجولة الجدیدة من المفاوضات بین إیران ودول 5+1 علی مستوی الخبراء قد بدأت یوم الخمیس الماضي لتحدید الآلیة التنفیذیة لخطة العمل المشترك بین طهران والمجموعة في جينيف .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا