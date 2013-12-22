اتفق وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف مع كاثرين آشتون مسئولة السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي، الیوم الأحد، علی استئناف المفاوضات بین بلاده ومجموعة دول 5+1 علی مستوی الخبراء عقب عطلة عید المیلاد.
> وتباحث الطرفان – خلال اتصال هاتفي أجرته آشتون مع ظريف ونقلته وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية- آخر المستجدات ونتائج المفاوضات بین إیران ومجموعة دول 5+1 علی مستوی الخبراء.
> وقرر الطرفان مواصلة المشاورات وأن یتم استئناف المفاوضات بین إیران ومجموعة 5+1 علی مستوی الخبراء عقب عطلة عید المیلاد.
> جدير بالذكر أن الجولة الجدیدة من المفاوضات بین إیران ودول 5+1 علی مستوی الخبراء قد بدأت یوم الخمیس الماضي لتحدید الآلیة التنفیذیة لخطة العمل المشترك بین طهران والمجموعة في جينيف .
“ظریف” و”آشتون” یتفقان علی استئناف مباحثات الخبراء عقب عطلة عید المیلاد
اتفق وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف مع كاثرين آشتون مسئولة السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي، الیوم الأحد، علی استئناف المفاوضات بین بلاده ومجموعة دول 5+1 علی مستوی الخبراء عقب عطلة عید المیلاد.