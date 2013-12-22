"شعبة الدواجن" تؤجل اعتصامها بعد تدخل إبراهيم العربى

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة استجابت لمطالب المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة بعدم إقامة اعتصام بسبب إلغاء محافظة القاهرة القرار رقم 7631 والخاص بتخصيص 5 أفدنة بطريق القطامية العين السحنة، لإقامة مجمع للمجازر عليها خارج الكتلة السكنية.

وقال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن العربى وعد ببحث هذا الأمر جيدا مع الشعبة أولا ثم مع محافظة القاهرة لمعرفة ملابسات هذا القرار من كافة جوانبه حتى نستطيع الحديث عنه.

وأضاف، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عقد جلسة مع الشعبة لمناقشة القرار وموعد صدوره ولماذا تم إلغاؤه ثم الرجوع ومناقشة القرار مع الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة وهو متعاون لأبعد الحدود فى تسهيل الإجراءات من أجل تصحيح الأوضاع داخل العاصمة.

وأكد أن هذه الفترة تحتاج الاستقرار ولا تتحمل أى زعزعة سواء للشارع المجتمعى أو للاقتصاد العام للبلاد، ولذلك يجب أن نضع فى اعتبارنا أن نسعى جميعا لتهدئة الأوضاع حتى تستقر الأمور التى من شأنها تنمية كافة القطاعات.

وأوضح أنه بعد تدخل المهندس إبراهيم العربى ووعده ببحث الأمر مع الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة.. أقنعت الشعبة أصحاب المجازر بتأجيل الاعتصام لحين معرفة سبب إلغاء القرار.