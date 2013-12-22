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الشيخ سلطان الدرويش: الفرص الاستثمارية فى مصر تزيد عن 100 مليار جنيه

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الشيخ سلطان الدرويش: الفرص الاستثمارية فى مصر تزيد عن 100 مليار جنيه الشيخ سلطان الدرويش: الفرص الاستثمارية فى مصر تزيد عن 100 مليار جنيه

قال الشيخ سلطان بن صعفق الدرويش، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرجال الأعمال، إن الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى تزيد قيمتها عن 100 مليار جنيه، وتوقع أن يستحوذ رجال الأعمال السعوديون على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات.

وأضاف الدرويش، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية لإعلان تدشين الجمعية اليوم الأحد،
> أن هناك نية قوية من جانب المصرية لحل كافة المشاكل العالقة مع الشركات السعودية، مؤكدا أن كافة المستثمرين السعوديين يحترمون أحكام القضاء فى أى دولة، ولكن من حق الشركات اللجوء إلى التحكيم الدولى، مؤكدا أن هناك مساع حكومية من أجل الوصول إلى حل وسط يعمل على حفظ حقوق الدولة ويرضى المستثمر.

وأشار الدرويش إلى أن الحكومة الحالية تبذل جهودا كبيرة من أجل جذب الاستثمارات العربية، من أجل العمل على حل كافة المشاكل التى تعوق الاستثمار العربى والأجنبى وأبرزها القوانين التشريعية، لافتا إلى أن الجمعية تقدمت بورقة مقترحة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاستثمار بخصوص المقترحات الضرورية لتحسين المناخ الاستثمارى فى سواء للمستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب، ومن بينها قوانين حوافز الاستثمار واستيعاب الآثار المترتبة على تطبيق القوانين بأثر رجعى.

وأكد نائب رئيس الجمعية، أن إجمالى الاستثمارات السعودية فى مصر بلغت 7.2 مليار دولار، وتعتبر المستثمر الأول عربيا فى مصر، مشيرا إلى أن الجمعية دورها هو العمل على سد الفجوة القائمة بين المستثمرين السعوديين والمصريين وبين الحكومة لتذليل العقبات التى تواجه الاستثمار المشترك.

من جانبه، قال أحمد درويش، الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، إن الجمعية ستعقد مؤتمرا صحفيا بحضور 100 رجل أعمال سعودى يوم 29 ديسمبر الجارى، وذلك يعكس رغبة المستثمرين السعوديين بالاستثمار فى مصر.
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