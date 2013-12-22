أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

شركات السجائر: نتحمل 40 مليون جنيه سنويًا تكلفة "البندرول"

Google+ Print
شركات السجائر: نتحمل 40 مليون جنيه سنويًا تكلفة "البندرول" شركات السجائر: نتحمل 40 مليون جنيه سنويًا تكلفة "البندرول"

كشفت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن أن تكلفة تطبيق الشركة لنظام "البندرول" على العبوات الورقية من السجائر بنسبة 50% من خطوط إنتاج العبوات الورقية من السجائر تبلغ 40 مليون جنيه سنويًا، وفق بيان للشركة اليوم الأحد.

وكان المهندس نبيل عبد العزيز رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، نفى زيادة علب السجائر من خلال تطبيق نظام البندرول لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

كانت الشركة الشرقية للدخان، يوم الخميس الماضى، عن بدء تطبيق نظام البندرول على بنسبة 50 % من خطوط إنتاج العبوات الورقية من السجائر.

وتتولى مصانع الشركة الشرقية تصنيع العلامات التجارية للسجائر المحلية والأجنبية على حد سواء فى .

وقامت وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإقرار نظام البندرول بالتنسيق مع هيئة الجمارك عام 2012، بهدف وقف تهريب السجائر خاصة المغشوشة ومجهولة المصدر.

أخبار متعلقة:
> رئيس الشرقية للدخان ينفى زيادة أسعار السجائر لسد عجز الموازنة
> http://youm7.com/News.asp?NewsID=1406559

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر