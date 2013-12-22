شركات السجائر: نتحمل 40 مليون جنيه سنويًا تكلفة "البندرول"

كشفت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن أن تكلفة تطبيق الشركة لنظام "البندرول" على العبوات الورقية من السجائر بنسبة 50% من خطوط إنتاج العبوات الورقية من السجائر تبلغ 40 مليون جنيه سنويًا، وفق بيان للشركة اليوم الأحد.

وكان المهندس نبيل عبد العزيز رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، نفى زيادة أسعار علب السجائر من خلال تطبيق نظام البندرول لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

كانت الشركة الشرقية للدخان، يوم الخميس الماضى، عن بدء تطبيق نظام البندرول على بنسبة 50 % من خطوط إنتاج العبوات الورقية من السجائر.

وتتولى مصانع الشركة الشرقية تصنيع العلامات التجارية للسجائر المحلية والأجنبية على حد سواء فى مصر.

وقامت وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإقرار نظام البندرول بالتنسيق مع هيئة الجمارك عام 2012، بهدف وقف تهريب السجائر خاصة المغشوشة ومجهولة المصدر.

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