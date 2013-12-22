صورة التشكيل المتوقع .. المصري يواجه الزمالك بطريقة 3-5-2

"أين أشاهد المصري، لا أعلم شيئا عنه منذ عامين" حلمي طولان المدير الفني للزمالك قبل المواجهة المرتقبة في افتتاحية الدوري الممتاز.. ولكن FilGoal.com تابع مبارياته الودية وعلم طريقة أداءه.

المصري البورسعيدي غائب عن الأضواء لاعتذاره عن خوض المسابقة في الموسم الماضي، قبل أن يعود مرة أخرى في قيادة فنية من صبري المنياوي المدير الفني السابق للإسماعيلي.

ويلعب المصري بطريقة 3-5-2 خلال مواجهاته الودية، وهي الأقرب التي سيخوض بها لقاء الزمالك.

ومن خلال المباريات الودية، استنبط FilGoal.com القوام الأساسي للمصري البورسعيدي، والذي لن يخرج عن الأسماء. (في الصورة)

القوام الرئيسي متمثل في أحمد الشناوي، وكريم ذكري وحسام حسن وعاشور الأدهم ومحمود عبد الحكيم ومحمود شاكر وإيهاب المصري، ولكن قد يكون هناك أسماء أخرى تشاركهم أو تختلف.