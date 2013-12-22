عبدالله بن زايد :مصر المستقرة قوة وسند ونقطة اتزان للعالم العربي والمنطقة

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية حرص الإمارات قيادة وشعبا على الوقوف بجانب مصر بكل قوة لما تمثله من دور محوري في المنطقة ولإستعادة دورها القيادي لخدمة قضايا الأمة العربية.

وشدد سموه في ختام زيارته للقاهرة على مكانة مصر الكبيرة في العالم العربي .. وقال " إن استقرار مصر هو استقرار لكل العرب" .. مؤكدا سموه حرص الإمارات قيادة وشعبا على الوقوف بجانب مصر بكل قوة خلال المرحلة الراهنة وتقديم كافة أشكال الدعم الممكن لها.

وأعرب سموه عن ثقته الكاملة بقدرة الشعب المصري وقيادته على مواجهة كل التحديات والوصول بجمهورية مصر العربية الى المكانة المرموقة التي تستحقها.

وقال سموه إن وقوف دولة الإمارات إلى جانب مصر تجسيد لإيمانها بأن مصر المستقرة والقوية هي قوة وسند ونقطة إتزان للعالم العربي ودول المنطقة.

وكان سموه قد إلتقى خلال زيارته للقاهرة المستشار عدلي منصور الرئيس المصري المؤقت والفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين و الشعبين الشقيقين و سبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وأكد سموه أن الأزهر كان وسيبقى قلعة الإسلام الحصينة ومنارته الراسخة عبر القرون لنشر السلام والمحبة والإعتدال التي تمثل في مجملها مبادئ أساسية من مبادئ ديننا الحنيف.