أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"الدستور" يطالب بوقف الاعتقال العشوائي والإفراج عن أعضائه المحبوسين

Google+ Print
"الدستور" يطالب بوقف الاعتقال العشوائي والإفراج عن أعضائه المحبوسين "الدستور" يطالب بوقف الاعتقال العشوائي والإفراج عن أعضائه المحبوسين
جميلة إسماعيل: لا تعادوا جيلا أسقط نظامين

كتب : كريم كيلاني منذ 46 دقيقة

نددت جميلة إسماعيل، أمين التنظيم بحزب الدستور، بالقبض على بعض طلاب ائتلاف "صوت الطلبة" بجامعة الأزهر، ومن بينهم ثلاثة أعضاء بحزب الدستور أثناء جلوسهم بإحدى المقاهي، وتوجيه تهم جزافية لهم، مضيفة "ليس من المقبول أن تعادي الحالية جيلا اسقط نظامين".

وشددت جميلة، خلال المؤتمر الذي عقده حزب الدستور بمقره تضامنا مع أهالي المقبوض عليهم، على رفضها لعودة ممارسات تعمق الصراع بين الشباب والسلطة الحاكمة ويزيد من حدة الاحتقان بالجامعات المصرية.

وتضمنت قائمة المقبوض عليهم كلا من: نادر نور الدين ومطيع ياسين وعمر الشحات، والذين حددت لهم جلسة التجديد غدا.

وأكد أهالي المقبوض عليهم عدم انضمام أبنائهم للإخوان، وأنه تم القبض عليهم أثناء جلوسهم بمقهى وتلفيق تهم جزافية ضدهم، أبرزها حيازة سلاح واعتداء على موظفين ومخالفة قانون التظاهر.

وشددت أمين التنظيم على تمسك "الدستور" بحق التعبير والتظاهر، مطالبة السلطات المعنية بعدم السماح لمثل تلك الإجراءات التعسفية التي تنال من وحدة صف الشباب وتؤجج غضبه، مؤكدة أن شباب الدستور سيستمرون بالتواجد في الشارع تأكيدا على حق التعبير المنتزع في ثورة يناير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج