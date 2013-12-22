"الدستور" يطالب بوقف الاعتقال العشوائي والإفراج عن أعضائه المحبوسين

جميلة إسماعيل: لا تعادوا جيلا أسقط نظامين

كتب : كريم كيلاني منذ 46 دقيقة

نددت جميلة إسماعيل، أمين التنظيم بحزب الدستور، بالقبض على بعض طلاب ائتلاف "صوت الطلبة" بجامعة الأزهر، ومن بينهم ثلاثة أعضاء بحزب الدستور أثناء جلوسهم بإحدى المقاهي، وتوجيه تهم جزافية لهم، مضيفة "ليس من المقبول أن تعادي الحكومة الحالية جيلا اسقط نظامين".

وشددت جميلة، خلال المؤتمر الذي عقده حزب الدستور بمقره تضامنا مع أهالي المقبوض عليهم، على رفضها لعودة ممارسات تعمق الصراع بين الشباب والسلطة الحاكمة ويزيد من حدة الاحتقان بالجامعات المصرية.

وتضمنت قائمة المقبوض عليهم كلا من: نادر نور الدين ومطيع ياسين وعمر الشحات، والذين حددت لهم جلسة التجديد غدا.

وأكد أهالي المقبوض عليهم عدم انضمام أبنائهم للإخوان، وأنه تم القبض عليهم أثناء جلوسهم بمقهى وتلفيق تهم جزافية ضدهم، أبرزها حيازة سلاح واعتداء على موظفين ومخالفة قانون التظاهر.

وشددت أمين التنظيم على تمسك "الدستور" بحق التعبير والتظاهر، مطالبة السلطات المعنية بعدم السماح لمثل تلك الإجراءات التعسفية التي تنال من وحدة صف الشباب وتؤجج غضبه، مؤكدة أن شباب الدستور سيستمرون بالتواجد في الشارع تأكيدا على حق التعبير المنتزع في ثورة يناير.