إعادة حركة قطار “الإسكندرية – القاهرة” بعد توقف 15 دقيقة بمحطة كفر الزيات

تمكنت الأجهزة الأمنية وفنيي محطة سكة حديد كفر الزيات من إعادة حركة القطار رقم 848 القادم من الإسكندرية إلى القاهرة بعد توقف 15دقيقة داخل المحطة بعد قيام مسجلين شقي خطر بسرقة 5قطع فرامل و5بروز معدني من القطار.

وكان العميد أشرف درويش، مأمور مركز كفرالزيات، تلقي إخطارًا، يتضمن المحضر رقم 2 أحوال نقطة شرطة النقل والمواصلات بكفرالزيات، يفيد بضبط “عمرو محمد” 23 سنة عامل، مسجل خطر مقيم ببندر كفرالزيات، حال قيامه بالإشتراك مع “حسن جابر” 33 سنة عاطل مسجل خطر والذي تمكن من الهرب بسرقة 5 قطع فرامل، و5 بنوز معدني من القطار رقم 848، أثناء توقفه بمحطة السكه الحديد بكفرالزيات.

وقام الفنيون بالهيئة بإصلاح العطل، وتم إعادة حركة القطار بعد توقف 15دقيقة وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة مع المتهم الهارب، وأعيد قيد المحضر برقم 3139 جنح مركز كفرالزيات، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.