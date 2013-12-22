أبحاث تكشف أسرار القلقاس باعتباره غذاء المستقبل الرافع للمناعة

أكدت أحدث الدراسات العلمية العالمية، أن القلقاس غذاء صحى مغذى يرفع المناعة وهو مضاد طبيعى للأكسدة ومنجم لأدوية المستقبل حيث تجرى لأول مرة تجارب على مستخلصاته لمنع انتشار الخلايا السرطانية .

صرح بذلك الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، مشيرا إلى أن هذا النبات الذى يقبل المصريون على طهيه وتناوله فى فصل الشتاء كشفت الأبحاث العالمية النقاب عن بعض أسراره حيث أشارت إلى أنه يحظى بـ90 فائدة وأنه وأوراقه المعروفة بـ(أذن الفيل) يعدان أحدث الأعضاء الذين انضموا للمواد الغذائية التى ترفع المناعة .

وأضاف أن نبات القلقاس يحتوى على ماء وقليل من الدهون والكوليسترول ويعد مصدرا للألياف الغذائية والفيتامينات وللزنك والسيلينيوم (رافعا المناعة)، لافتا إلى أن سيقان هذا النبات متوفرة فى أسواق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية ويتم تصنيعها فى أطباق غذائية شهية.

وأشار إلى أنه بعملية حسابية بسيطة نجد أن مكونات القلقاس التى تضم الألياف لها 10 فوائد، وفيتامين "هاء" 20 فائدة، وفيتامين "ب" 6 فوائد، بالإضافة إلى 10 وظائف للبوتاسيوم الموجود بوفرة فى هذا النبات، و10 فوائد أخرى للمنجنيز الذى يعد من معادن القلقاس المهمة للجسم بالإضافة إلى 10 وظائف لفيتامين "أ" الموجودة فى كرمة وأوراق القلقاس، و20 فائدة لفيتامين "سى" و10 فوائد لفيتامين "ك" بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التى ترفع رصيد الإنسان فى حماية خلاياه من التدمير.

وأوضح أنه نتيجة للأبحاث العلمية التى أجريت ونشرت فى الدوريات العلمية هذا العام موضحة أهمية القلقاس ككرمة وساق وأوراق، فقد تمت الاستعانة بدقيقه فى الاتجاهات الحديثة لتلبية النقص فى إنتاج دقيق الحبوب، كالقمح والذرة، إذ تم تصنيع خبز ومكرونة وبسكويت وحلوى من هذا الدقيق فى بعض الدول الآسيوية.