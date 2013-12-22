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أمن القاهرة يرفض استضافة أكثر من مبارتين في يوم واحد

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أمن القاهرة يرفض استضافة أكثر من مبارتين في يوم واحد أمن القاهرة يرفض استضافة أكثر من مبارتين في يوم واحد

أرسلت مديرية أمن القاهرة خطابا لاتحاد الكرة المصري تطلب فيه عدم إقامة أكثر من مبارتين في العاصمة بالدوري الممتاز في يوم واحد.

وكان الأمن قد وافق على الجدول الذي أعدته لجنة المسابقات قبل أن تجرى عليه عدة تغييرات أبرزها مباريات المصري ونقل لقاءه مع الزمالك إلى استاد عجرود.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـFilGoal.com: "قرر الأمن عدم إقامة أكثر مبارتين في القاهرة في يوم واحد".

وأضاف "وبناء على ذلك، قررنا تقديم موعد مباراة إنبي والمقاولون العرب لتقام يوم الثلاثاء بدلا من الأربعاء".

وينطلق الدوري الممتاز يوم 24 ديسمبر بمواجهة بتروجيت وطلائع الجيش، قبل أن يضاف إلى اللقاء الافتتاحي مواجهة إنبي والمقاولون .. ويقاما في الثانية ظهرا.

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