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أيمن يونس للاعبي الزمالك: من يهدد النادي.. سندهسه

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أيمن يونس للاعبي الزمالك: من يهدد النادي.. سندهسه أيمن يونس للاعبي الزمالك: من يهدد النادي.. سندهسه

حل الزمالك جزء من أزمته الخاصة بالمستحقات المتأخرة للاعبيه في فريق كرة القدم.

اكد الجهاز الفني للزمالك أن النادي صرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبيه، ووعدهم بسداد 20% أخرى خلال اسبوع بعد توقيع عقد الرعاية.

وكانت الأزمة المالية قد تسببت في مشاكل للعديد من اللاعبين، أبرزهم أحمد عيد وشيكابالا ونور السيد وغيرهم.

من جانبه، عقب أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك لـFilGoal.com "اجتمعت مع اللاعبين ووعدتهم بحل سريع للأزمة".

ثم استدرك "لكني أيضا نبهت، لو تكرر وسمعت أحد اللاعبين وهدد النادي في أي أزمة، سندهسه".

وأتم يونس "الزمالك أكبر من أي شخص".

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فيديو اليوم السابع