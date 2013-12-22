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يونس: أرفض حل الجلوس مع شيكابالا.. شيطان منحه 8 ملايين

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يونس: أرفض حل الجلوس مع شيكابالا.. شيطان منحه 8 ملايين يونس: أرفض حل الجلوس مع شيكابالا.. شيطان منحه 8 ملايين

قال أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك إنه يرفض الجلوس مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" في إطار سعي الطرفان لحل الأزمة.

شيكابالا قرر فسخ عقده مع الزمالك، ثم تراجع عن ذلك بعد مكالمة مع عضو مجلس إدارة النادي السابق عمرو الجنايني.

اللاعب له مستحقات متأخرة لدى النادي، والزمالك يرفض الاعتراف بالعقد الذي يمنح شيكا راتبا يقدر بثمانية ملايين جنيه سنويا.

وقال أيمن يونس عن ذلك: "ليس ذنبنا أن هناك شيطان وضع راتبا مثل 8 مليون جنيه لشيكابالا في السنة".

وتابع "أرفض تماما فكرة الجلوس مع شيكابالا لحل الأزمة.. ليست هذه هي الطريقة المثالية، في النهاية الزمالك أهم من أي شخص".

وأوضح وجهة نظره "الزمالك لا يدخل في مجادلات ومفاوضات من أجل لاعب حتى يقرر التنازل".

وأردف يونس "ما ننتظره أن يجتمع اللاعب مع وكيله، أن يقولوا ما يريدون للزمالك، ثم يجتمع مجلس الإدارة ويرون الأصوب من أجل النادي".

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