مستوردون: خفض السعودية الجمارك على 193 سلعة يرفع الصادرات المصرية 40%

كتب : جهاد الطويل منذ 8 دقائق

رحب مستوردون بقرار المملكة العربية السعودية بخفض الرسوم الجمركية على 193 سلعة تدخل المملكة، متوقعين أن ترتفع معدل الصادرات إلى السعودية بنسبة 40%.

وقال علي موسى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن التخفيضات الجمركية على مواد البناء لن ترفع القيمة المضافة للمنتج المصري لوجود تنافسية بالسوق السعودي، لكنه توقع زيادة كبيرة في تصدير الأسمدة.

وأضاف "موسى"، أن صادرات مصر إلى المملكة السعودية انخفضت بشكل طفيف خلال عام 2012 بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر، وبلغت قيمة الانخفاض 59.5 مليون دولار، مقارنة بالفترة من 2008 إلى مطلع 2011، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية نجحت في الفوز بالعديد من الصفقات بعد ثورة 30 يونيو ولعدد من دول الخليج رغم المنافسة الشرسة من منتجات الهند وباكستان.

وأوضح رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن السوق السعودية تتميز بخصائص تزيد من جاذبيتها للمصدرين، حيث يتردد على أسواق المملكة نحو 15 مليون حاج ومعتمر سنويًا بخلاف السعوديين، إضافة للعمالة الوافدة ومنهم مليون مصري على أقل تقدير، وكل هذه العناصر تزيد من حجم وأهمية السوق السعودية لنمو صادرات مصر من الأسمدة والمفروشات والصناعات الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهز.

وأكد أحمد صقر، رئيس سكرتير عام غرفة الإسكندرية، أن التخفيضات السعودية للرسوم الجمركية ستساهم في زيادة الصادرات بنسبة 40% إلى المملكة، مرشحًا الصناعات الغذائية لتكون في المقدمة، مضيفًا أنه سيتقدم باقتراح إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بتنظيم معارض دائمة في السعودية للصناعات المصرية.

ومن جانبه، قال أحمد الزعفراني، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، إن هذا القرار فرصة لقطاع المفروشات والملابس الجاهزة لتعزيز تواجده بالسوق السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات فرصة كبيرة لدخول المنتج المصري إلى المملكة العربية السعودية.

كانت الجمارك السعودية قررت اليوم خفض رسوم الحماية الجمركية على 193 سلعة من السلع الرئيسية للمستهلك والنزول بها إلى حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد إعفاء أو 5% فقط لمدة 3 سنوات أخرى.