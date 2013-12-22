عاجل | "منصور" يجري استفتاء بـ"الحوار الوطني" حول الانتخابات.. والأغلبية اختارت تقديم "الرئاسية"

أغلب الحضور اختار اعتماد النظام البرلماني المختلط في مجلس الشعب المقبل

كتب : أحمد البهنساوي الأحد 22-12-2013 16:27

انتهت عصر اليوم، الجلسة الثانية للحوار الوطني التي عقدت برئاسة الجمهورية في حضور ما يقرب من 150 شخصية من القوى السياسية وعدد من المثقفين والفنانين ورؤساء الأحزاب.

وأجرى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، استفتاءً داخليًا على الحضور حول إجراء أي من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا، ووافق الأغلبية على إجراء "الرئاسية" أولا، واعتماد النظام الانتخابي المختلط في مجلس الشعب المقبل.