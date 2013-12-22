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الرئيس المؤقت يتسلم تقريرًا من رئيس "القومي لحقوق الإنسان" حول مشاركته في تشييع "مانديلا"

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الرئيس المؤقت يتسلم تقريرًا من رئيس "القومي لحقوق الإنسان" حول مشاركته في تشييع "مانديلا" الرئيس المؤقت يتسلم تقريرًا من رئيس "القومي لحقوق الإنسان" حول مشاركته في تشييع "مانديلا"

كتب : أحمد البهنساوي منذ 19 دقيقة

استقبل المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، اليوم، الدكتور محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث قدم الأخير تقريرًا حول زيارته إلى جنوب إفريقيا لتقديم واجب العزاء في المُناضل الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وتطرق اللقاء إلى الشأن الإفريقي، والعلاقات المصرية الإفريقية التي شهدت فتورًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تناول عددٍ من المُقترحات الخاصة بتفعيل تلك العلاقات على عدة مستويات.

ومن ناحية أخرى، استعرض رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عددًا من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام المجلس، وهي الموضوعات التي وعد الرئيس المؤقت بدراستها مع الجهات المعنية للوقوف على مدى إمكانية تنفيذها.

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