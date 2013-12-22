أفضل نظام غذائي لتدفئة الجسم وإنقاص الوزن في الشتاء

في فصل الشتاء ومع برودة الجو، يحتاج الجميع لتناول نوعيات معينة من الأطعمة والمشروبات، تساعد على تدفئة الجسم وإمداده بالطاقة اللازمة ليستطيع إنجاز أعماله. ولكن كثيرا منا قد يعاني من زيادة الوزن بسبب اتباع نظم تغذية خاطئة كالإكثار من الدهون والحلويات بحجة أنها تمدنا بالطاقة وتدفئ الجسم.



تحدثنا الدكتورة رضا محمد أخصائية علاج السمنة والنحافة، عن مأكولات الشتاء التي تساعد في تنشيط الدورة الدموية وبالتالي تدفئة الجسم مع الاحتفاظ بالوزن المثالي.



بداية تؤكد على تناول كميات من الماء فهو يحسن وظائف الجسم بشكل عام، وفي وجبة الفطار يمكن تناول عصير البرتقال أو اليوسفي.



الإفطار

يفضل تناول شوربة الشوفان المغذية الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تساعد في تقليل الكوليسترول في الدم، كما أنه يقاوم الإحباط والاضطرابات العصبية.



الغداء

تناول " الكرنب "، ويمكن نتناوله محشي بالأرز البسمتي الأسمر أو مخلل، أما الكرنب المسلوق فيمكن تناوله لإذابة الدهون، في الجسم لانخفاض سعراته الحرارية.



قدمي لأسرتك سمك السردين الغني بـ الأوميجا 3، والذي يعمل كمحفز على الحرق، واستقرار مستوى السكر في الدم، أو شوربة العدس الأصفر المشبعة لاحتوائها على البروتينات التي تستغرق وقتا أطول في الهضم، وعلى الحديد والكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم والكربوهيدرات بالإضافة لنسبة من فيتامينات ب وأ.



ولا تنسي طبق السلطة المكون من "الفجل" لحرق للدهون المخزنة في منطقة الأرداف، كذلك الخس والفلفل الحامي الغنيان بالفيتامينات كما يساعد على تذويب الدهون.



العشاء

يمكنك تكرار وجبة الإفطار أو ثمرتي فاكهة، أو زبادي مع ملعقتين رده.

شبكةعيونالإخبارية

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