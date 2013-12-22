أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
ماذا قال الكاسير لاشرف بن عياد بعد مباراة برشلونة وغرناطة -
قعدة رجالة | الحلقة الـ 11 الموسم الأول | نجمة الغناء الشعبي " بوسي " | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري -
تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

اليوم .. افتتاح مونديال القاهرة للاذاعة والتليفزيون تحت رعاية وزارة السياحة

Google+ Print
اليوم .. افتتاح مونديال القاهرة للاذاعة والتليفزيون تحت رعاية وزارة السياحة اليوم .. افتتاح مونديال القاهرة للاذاعة والتليفزيون تحت رعاية وزارة السياحة

كتب : عبده أبوغنيمة الأحد 22-12-2013 14:47

تنطلق اليوم فعاليات مونديال القاهرة للإذاعة والتلفزيون بدورتة الثانية والذي يستمر لمدة 4 أيام تحت عنوان وطن واحد ،وإعلام واحد ،ورسالة عربية ، كلنا بنحب وذلك برعاية وزارة السياحة كما تشارك الهيئة العامة للتنشيط السياحي بجناح في المعرض المقام على هامش المونديال .

ومن جانبه قال محفوظ على رئيس قطاع مكتب وزير السياحة أن وزارة السياحة حريصة على رعاية مثل تلك التظاهرات الإعلامية والسياحية والثقافية لما لتلك الأحداث من مردود إيجابي في الترويج لمصر سياحياً وإظهار للدور الحضاري والتراثي والثقافي لمصر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري