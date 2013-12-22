اليوم .. افتتاح مونديال القاهرة للاذاعة والتليفزيون تحت رعاية وزارة السياحة

كتب : عبده أبوغنيمة الأحد 22-12-2013 14:47

تنطلق اليوم فعاليات مونديال القاهرة للإذاعة والتلفزيون بدورتة الثانية والذي يستمر لمدة 4 أيام تحت عنوان وطن واحد ،وإعلام واحد ،ورسالة عربية ، كلنا بنحب مصر وذلك برعاية وزارة السياحة كما تشارك الهيئة العامة للتنشيط السياحي بجناح في المعرض المقام على هامش المونديال .

ومن جانبه قال محفوظ على رئيس قطاع مكتب وزير السياحة أن وزارة السياحة حريصة على رعاية مثل تلك التظاهرات الإعلامية والسياحية والثقافية لما لتلك الأحداث من مردود إيجابي في الترويج لمصر سياحياً وإظهار للدور الحضاري والتراثي والثقافي لمصر .