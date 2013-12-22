“6 أبريل” في 2013.. إنشقاقات وتغيير للقيادة

إعداد: محمد الجرجاوى

خلال عام 2013 كان لحركة “6 أبريل”دوراً مؤثراً فى الحياة السياسية المصرية إذ كانت البداية مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير والتى قامت فيها الحركة بالنزول لميدان التحرير لاستكمال أهداف الثورة والقصاص من أجل دماء الشهداء والاعتراض على سرقة الإخوان المسلمين لثورة يناير وأصدرت الحركة بياناً تنعي فيه ضحايا التخبط والإهمال والعجز السياسى في أحداث العنف التى شهدتها مصر،وأدانت حالة الصمت الرهيب والسكته الدماغية التي أصابت كل مؤسسات الدولة إزاء مايحدث من قبل الإخوان ، وحملت الرئيس المعزول المسئولية عما يجري في البلاد إذ أنه كان المسؤول الأول عن كل ذلك بالعمل وطالبت بإقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة وطنيه تكون مهمتها الأولى إخراج البلاد من أزمتها السياسيه والاقتصادية والاجتماعية وتؤسس للمصالحة الوطنية الشاملة،والبدء فوراً في حوار وطني بآليات جديدة ملزمة تضمن نجاحه والبعد عن سياسات الاستعلاء والاستقامة من الجميع وانت يكون الحوار هو طريق للخروج من الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وفى 22مارس قامت الحركة بالوقوف أمام منزل الرئيس المعزول تنديداً بالممارسات التى وقعت أمام مكتب الإرشاد بالمقطم وقاموا بنثر “البرسيم” على الأرض أمام منزل المعزول، وكتابة عبارات مناهضة للإخوان منها “يسقط حكم المرشد”، لتنشب مشادات بين المتظاهرين، ومجموعة من المتواجدين أمام منزل الرئيس من الإخوان، وتصدت قوات الأمن المكلفة لحراسة المنزل للمشادات، لتمنع حدوث اشتباكات.

وقامت الحركة بوقفة يوم30 مارس بوقفة أمام وزير الداخلية ،ونتيجة لذلك قررت النيابة حبس أحمد ماهر، ٤ أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بمقاومة السلطات، وإهانة رجال الدولة والتظاهر،وتم إيداع ماهر في سجن العقرب شديد الحراسة في منطقة سجون طرة.

وأواخر شهر أبريل قامت الحركة بدعم حملة “تمرد” التى ظهرت لتطالب بسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسى وبالفعل قامت بتوزيع الاستمارات على المواطنين للتوقيع عليها.

> وشاركت الحركة ايضاً يوم 29 يونيو فى المؤتمر الجماهيرى التى أعلنت فيه “تمرد”عن جمعها أكثر من 22 مليون توقيع لسحب الثقة من “مرسى” وإقامة انتخابات رئاسية مبكرة.

وشاركت أيضاً فى المسيرات التى توجهت لقصر الاتحادية والاعتصام أمامه حتى تم عزل “مرسى” يوم 3 يوليو،وكان ذلك عكس ماتوقعه الجميع من السياسيين فى مصر إذ توقعوا أن تبتعد 6 أبريل عن المشاركة فى ثورة 30 يونيو لكنهم شاركوا بالفعل فى فعاليات ثورة 30 يونيو.

وأعلنت الحركة عن عدم مشاركتها فى يوم التفويض بـ26 يوليو واكتفت بدور المتفرج فقط وذلك بناءً على موقفها القديم من المجلس العسكرى ورفضها أى تدخل من الجيش فى الحياة السياسية.

وشهدت الحركة خلال عام 2013 انتخابات المنسق العام للحركة والتى أسفرت عن فوز عضو المكتب السياسي عمرو علي، بمنصب المنسق العام للحركة خلفاً لمؤسسها أحمد ماهر .

وأشارت الحركة في مؤتمر عقدته،بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية، بفوز عمرو علي، على منافسه فادى المصري، وحصوله على 55.6% من الأصوات .

وشاركت الحركة فى تأسيس جبهة طريق الثورة “ثوار” والتى ضمت كل من حركات الاشتراكيين الثوريين المبادرة المصرية، والجبهة المستقلة لنهضة وتطوير المحليات، ومرصد استقلال نقابة المهندسين، وحملة وطن بلا تعذيب، والجبهة الثورية الشعبية، ومبادرة تفعيل التعاونيات، ووثيقة دستور العمران، ومجموعة وراكم بالتقرير، وحملة لا لعسكرة الدستور، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية.

وكان لها دور فى التظاهرات التى خرجت ضد قانون التظاهر إذ أطلقت الحركة، حملة جديدة لرفض قانون التظاهر الجديد بعنوان ” لا لقانون التظاهر “، وتهدف إلى توعية المواطنين على أهمية حق التظاهر والذى لولاه لما قامت ثورة 25 يناير وموجتها التالية فى 30 يونيو.

وكانت الحملة تهدف إلى إسقاط هذا القانون الذى يؤسس للدولة البوليسية التى خرجت ضدها الحركة فى 25 يناير على حد قولهم.

ومن أبرز الصعوبات التى واجهت الحركة خلال 2013 حبس كل من المنسق العام السابق للحركة أحمد ماهر وأحد مؤسسى الحركة محمد عادل وذلك لدعوتهم للتظاهر أمام مجلس الشورى.

و شهدت الحركة تصاعدت حدة الانقسامات الداخلية بعد اتهامها بتلقي أموال من الخارج وقيام أعضائها بالتدريب خارج البلاد علي كيفية تنظيم المظاهرات بهدف تقويض الاستقرار للبلد‏.

وأعلنت إنجي حمدي، المتحدثة باسم حركة شباب 6 أبريل بقيادة أحمد ماهر، استقالتها من الحركة، مؤكدةً أن الحركة أصبحت لا تعبر عنها في المرحلة الحالية.

وستظل حركة “6أبريل”من ابرز الحركات السياسية المثيرة للجدل منذ ظهورها على الساحة السياسة المصرية عام 2008.