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أستاذ تغذية: "البطاطا" منجم فوائد للطلاب أثناء الامتحانات

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أستاذ تغذية: "البطاطا" منجم فوائد للطلاب أثناء الامتحانات أستاذ تغذية: "البطاطا" منجم فوائد للطلاب أثناء الامتحانات

تعتبر البطاطا من أكثر الأطعمة الشهيرة التي يفضلها الكثيرون، خاصة في فصل الشتاء، فهي تعتبر مصدرا غنيا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية، بالإضافة إلى منح الجسم الطاقة اللازمة خلال فصل الشتاء.

ويقول الدكتور إبراهيم حامد أستاذ التغذية، إن البطاطا تعتبر من الأطعمة الغنية بالقيم الغذائية والفوائد الصحية المهمة فهي من أكثر مصادر الطاقة لذلك يفضل تناولها أثناء المذاكرة والامتحانات لأنها تساعد على التركيز والفهم السريع فهي تعتبر منجم فوائد للطلاب أثناء تلك الفترة، كما تعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية.

ويضيف الدكتور إبراهيم أن البطاطا تحتوي أيضا على مضادات للالتهابات فهي من أكثر الأطعمة التي تساعد في علاج الالتهابات الداخلية والخارجية، كما تساعد الجسم في الاستجابة للانسولين وثبات نسبة السكر في الدم وحماية مريض السكر من الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد على الوقاية من الإمساك والحموضة لاحتوائها على الألياف الطبيعية وأيضا الخواص المقاومة للالتهابات والتقليل من آلام المعدة.

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